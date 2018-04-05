У нашей Нивы именины

5 апреля 1977 года с конвейера сошел первый образец легендарного автомобиля ВАЗ-2121 «Нива». С тех пор он остается известнейшим российским внедорожником.

История автомобиля началась более сорока лет назад. Власти страны поставили перед инженерами задачу разработать внедорожник для жителей сельских районов. Машина должна была сочетать в себе повышенную проходимость и комфорт.

Конструкторы Волжского автомобильного завода с блеском выполнили требование правительства. Конструкторы перенесли на новый автомобиль многие узлы и агрегаты освоенных предприятием «Жигулей». В конструкции использованы элементы дизайна и детали ВАЗ-2106, а салон практически идентичен этой модели.

Порождение отечественного автопрома моментально обрело всенародную популярность. Впрочем, неудивительно: компактный, но мощный автомобиль был интересен не только ходовыми качествами, но и самобытным, прорывным для тех времен дизайном.