Сотрудники полиции в ЯНАО приняли участие в акции «Дети за безопасность дорожного движения»

С целью привлечения внимания общественности к проблеме детского дорожно-транспортного травматизма сотрудники Госавтоинспекции , ПДН ОМВД России по г. Лабытнанги, председатель Общественного совета при ОМВД Куземский П. М. и председатель совета ветеранов, член Общественного совета Жабкин А. А. совместно с учащимися МАОУ ДО «Центр технического творчества» приняли участие в акции «Дети за безопасность дорожного движения».

В ходе мероприятия дети вручали водителям письма, собственноручно сделанные сувениры-машинки и памятки с соответствующим информационным материалом. Общественники проводили профилактические беседы с водителями, напоминая им, что жизнь их ребенка зависит от них.

Особое значение в решении данной проблемы имеет повышение уровня правосознания участников дорожного движения, привлечение внимания детей и взрослых к проблемам обеспечения безопасности на дорогах, воспитание культуры, самоуважения, дорожного этикета всех участников дорожного движения. Именно взрослые должны научить, объяснить и на личном примере показать, как правильно надо вести себя на дорогах.