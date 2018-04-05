«Правила жизни!»: Сотрудники ГИБДД, ПДН и МЧС провели в Калининграде обучающий семинар в школе-лицее

4 апреля в лицее № 23 прошло познавательное для школьников мероприятие, на котором сотрудник ГУ МЧС России напомнила ученикам о пожарной безопасности, а инспектор по пропаганде городской ГИБДД Александр Портно рассказывал, как вести себя вблизи дорог, на проезжей части и в общественном транспорте.

Встреча школьников с людьми в погонах прошла динамично. После занятия детей на улице ждала спасатели, которые разрешили внимательно изучить специфический пожарный атрибут и сфотографироваться на фоне настоящей спасательной машины. Ребята из младших классов под присмотром лейтенанта полиции прошагали по самому оживленному пешеходному переходу. Вместе с инспектором ГАИ дети в игровой форме инсценировали разные дорожные ситуации.