Пьяную автоледи из Заречного накажут за повторную пьяную езду

В городе Заречный Пензенской области правоохранители завели уголовное дело в отношении 24-летней автоледи, севшей за руль после употребления алкоголя.

По данным пресс-службы регионального УМВД, ночью на проспекте 30-летия Победы инспекторы ГИБДД остановили иномарку « Nissan Juke», которой управляла молодая местная жительница.

«В результате освидетельствования выяснилось, что девушка была пьяна. При этом ранее она уже была подвергнута административному наказанию за управление машиной в нетрезвом виде», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.

По факту повторного нарушения правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.