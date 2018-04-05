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Пьяную автоледи из Заречного накажут за повторную пьяную езду
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Пьяную автоледи из Заречного накажут за повторную пьяную езду 

PNZdrive 1 час назад
Фото: PNZdrive
В городе Заречный Пензенской области правоохранители завели уголовное дело в отношении 24-летней автоледи, севшей за руль после употребления алкоголя.
По данным пресс-службы регионального УМВД, ночью на проспекте 30-летия Победы инспекторы ГИБДД остановили иномарку «Nissan Juke», которой управляла молодая местная жительница.
«В результате освидетельствования выяснилось, что девушка была пьяна. При этом ранее она уже была подвергнута административному наказанию за управление машиной в нетрезвом виде», — сообщает пресс-служба региональной Госавтоинспекции.
По факту повторного нарушения правил дорожного движения возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 264.1 УК РФ. Санкция статьи предусматривает наказание в виде штрафа в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей или лишения свободы на срок до двух лет.
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