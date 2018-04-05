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12 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Танзании
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12 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Танзании 

ИА Синьхуа 1 час назад
Дар-эс-Салам, 5 апреля /Синьхуа/ — В среду вечером в регионе Табора на западе Танзании произошло столкновение автобуса с грузовиком, в результате чего 12 человек погибли, 46 получили ранения. Об этом сообщила полиция страны в четверг.
Начальник полиции региона Табора Вилброд Мутафунгва заявил в интервью корр. Синьхуа, что в среду в 20:00 по местному времени автобус, в котором находились 58 человек, столкнулся с грузовиком по пути из Кагеры в Дар-эс-Салам.
В результате аварии погибли 12 человек, в том числе водитель автобуса, 46 раненых были доставлены в больницу. Причины инцидента расследуются. —0—
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