12 человек погибли в результате столкновения автобуса с грузовиком на западе Танзании

Дар-эс-Салам, 5 апреля / Синьхуа / — В среду вечером в регионе Табора на западе Танзании произошло столкновение автобуса с грузовиком, в результате чего 12 человек погибли, 46 получили ранения. Об этом сообщила полиция страны в четверг.

Начальник полиции региона Табора Вилброд Мутафунгва заявил в интервью корр. Синьхуа, что в среду в 20:00 по местному времени автобус, в котором находились 58 человек, столкнулся с грузовиком по пути из Кагеры в Дар-эс-Салам.

В результате аварии погибли 12 человек, в том числе водитель автобуса, 46 раненых были доставлены в больницу. Причины инцидента расследуются. —0—