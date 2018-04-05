Сотрудник Починковского лесхоза получил перелом позвоночника из-за упавшего дерева

Об этом сообщает Госинспекция труда по Нижегородской области.

В январе 47-летний водитель грузового автомобиля «Урал-4320» с краном-манипулятором, ремонтировал лесовозную дорогу в Первомайском районе. Чтобы уменьшить глубину колеи, он с помощью крана-манипулятора укладывал крупные замерзшие комья земли на лесную дорогу. Во время очередной остановки автомобиля водитель вышел из кабины и стал дорогу. В это время на мужчину упала верхушка сухого дерева, которая сломала ему позвоночник.

В ходе расследования установлено, что пострадавший не проходил обучение по охране труда на лесозаготовительном и деревообрабатывающем производствах. Перед началом ремонта в полосе шириной не менее 30 м от оси дороги не были убраны деревья, представляющие опасность. В «Починковском лесхозе» нет утвержденного проекта организации работ на ремонт лесовозных дорог.

Гендиректор Починковского лесхоза оштрафован на 20 тысяч рублей, должностное лицо, допустившее нарушения по охране труда, — на 5 тысяч, ГБУ НО «Починковский лесхоз» — на 80 тысяч.

Ранее сообщалось о том, что 44-летнего формовщика железобетонных изделий затянуло в барабан транспортера в Дзержинске.