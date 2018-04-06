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Взбесившийся лифт оторвал ногу казахстанке
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Взбесившийся лифт оторвал ногу казахстанке 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В одной из многоэтажек 12-го района Актобе (Казахстан) 4 апреля женщина погибла от «травматической ампутации ноги». Вместе с трехлетним ребенком пострадавшая зашла в лифт, но не успела полностью оказаться в кабине. Когда подъемная машина резко двинулась вниз, нога женщины оказалась снаружи, пишет Tengrinews.kz.
В результате женщине оторвало ногу. При этом с ребенком, которого из лифта вытащили спасатели, все в порядке.
Как сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте внутренних дел, ведется досудебное расследование по статье о недоброкачественном строительстве, повлекшем по неосторожности смерть человека. Назначен ряд экспертиз.
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