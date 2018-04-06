Взбесившийся лифт оторвал ногу казахстанке

В одной из многоэтажек 12-го района Актобе (Казахстан) 4 апреля женщина погибла от «травматической ампутации ноги». Вместе с трехлетним ребенком пострадавшая зашла в лифт, но не успела полностью оказаться в кабине. Когда подъемная машина резко двинулась вниз, нога женщины оказалась снаружи, пишет Tengrinews.kz.

В результате женщине оторвало ногу. При этом с ребенком, которого из лифта вытащили спасатели, все в порядке.

Как сообщили «Уралинформбюро» в областном департаменте внутренних дел, ведется досудебное расследование по статье о недоброкачественном строительстве, повлекшем по неосторожности смерть человека. Назначен ряд экспертиз.