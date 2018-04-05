Британцы озабочены: светодиоды в фарах ослепляют водителей

Королевский автоклуб Великобритании выразил озабоченность в связи с массовым применением светодиодов в фарах современных машин. Новомодная светодиодная оптика ослепляет других водителей и существенно повышает риск ДТП.

По данным The Telegraph, около 15% британских водителей недовольны яркостью некоторых фар и фонарей, обладающих ослепляющим эффектом. Резкий рост жалоб в адрес Департамента транспорта побудил ведомство создать рабочую группу в Организации Объединенных Наций , которая должна разобраться в проблеме завышения яркости автомобильной оптики. Потенциальными виновниками ослепляющего эффекта считаются именно светодиоды.

Светодиоды обладают значительно более высоким КПД, чем традиционные галогенные лампы, однако они не лишены существенного недостатка — при работе эти источники света образуют узконаправленный, а не рассеянный пучок. Такой свет воспринимается человеческим глазом как более яркий. Немалую роль играет и цветовая температура светового потока.

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По мнению представителей автомобильного сообщества, производители автомобилей среднего и высшего ценового диапазона, оснащающие свою продукцию светодиодной оптикой, явно нарушают требования безопасности. Это подвергает риску всех участников дорожного движения.

«Источники света за последние годы сильно улучшились, — пояснил представитель Королевского автоклуба Великобритании Пит Уильямс , — однако, несмотря на то, что новые источники света могут приносить пользу владельцам конкретных автомобилей, они также становятся источником дополнительных рисков для окружающих». Первые результаты исследования рабочей группы ООН будут обнародованы в текущем месяце.

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