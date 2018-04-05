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ГИБДД Карелии сообщила, в какие дни недели ждать серьезные ДТП
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ГИБДД Карелии сообщила, в какие дни недели ждать серьезные ДТП 

Карельские вести 2 часа назад
Фото: Карельские вести
Стали известны общие итоги аварийности с начала 2018 года.
Госавтоинспекция сообщила, с начала года на дорогах Карелии произошло 126 аварий, среди них 14 человек погибло, и 180 участники были травмированы. Вместе с тем, сотрудники отмечают, что произошло незначительное снижение количества аварий — с 128 до 126 — число погибших в них людей сократилось с 18 до 14, на 5 человек увеличилось число травмированных участников.
Несмотря на снижение числа ДТП на дорогах федерального значения (в сравнении с прошлым годом), обстановка с аварийностью на них остается сложной. Там происходит почти треть от всех происшествий и фиксируется более половины смертельных случаев (8 из 14 погибших),
— сообщил Алексей Андреев, руководитель дорожно-патрульной службы Госавтоинспекции Карелии.
В шести ДТП, совершенных в результате обгона с выездом на встречную полосу движения, погиб 1 человек и 16 получили ранения. По вине пьяных водителей погиб один человек, и еще один получил травмы. По данным в этом виде ДТП произошел реальный спад — с 14 до 2.
При этом возросло число пострадавших в ДТП детей. В 14 дорожных авариях 15 несовершеннолетних участников движения получили травмы — 6 детей — пассажиров и 9 детей-пешеходов.
Также сотрудники ГИБДД сообщили, что ДТП с наиболее тяжелые последствиями происходят по пятницам (в 18 ДТП 3 человека погибли и 25 получили травмы) и по субботам (в 17 ДТП 3 погибших, 31 пострадавший, в том числе 1 ребенок).
Аварийными часами в первом квартале стало дневное время с 12 до 15 часов — 38 происшествий с 56 пострадавшими (в том числе 8 детей). В вечернее время, с 19 до 22 часов, произошло наибольшее число трагических ДТП — в 18 авариях погибли 4 человека и 27 травмированы (в том числе трое детей).
По материалам: ptzgovorit.ru
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