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В Ставропольском районе ВАЗ 2114 на «встречке» врезался в фуру Ford Cargo
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В Ставропольском районе ВАЗ 2114 на «встречке» врезался в фуру Ford Cargo 

АиФ-Самара 1 час назад
Фото: АиФ-Самара
В среду, 4 апреля, в 06:20, в Ставропольском районе, 20-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ 2114, следуя по автодороге «Ташелка — Новая Бинарадка», на десятом километре трассы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Ford Cargo, с полуприцепом, двигавшемся во встречном направлении, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате автомобильной аварии водитель «четырнадцатой» получил травму ноги. Пострадавшего госпитализировали.
По факту случившегося ДТП Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, по факту случившегося проводится проверка.
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