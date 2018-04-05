В Ставропольском районе ВАЗ 2114 на «встречке» врезался в фуру Ford Cargo 

В среду, 4 апреля, в 06:20, в Ставропольском районе, 20-летний молодой человек, управляя автомобилем ВАЗ 2114, следуя по автодороге «Ташелка — Новая Бинарадка», на десятом километре трассы, выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с грузовиком Ford Cargo, с полуприцепом, двигавшемся во встречном направлении, сообщает референт отделения информации Игорь Ефремов.
В результате автомобильной аварии водитель «четырнадцатой» получил травму ноги. Пострадавшего госпитализировали.
По факту случившегося ДТП Сотрудники правоохранительных органов устанавливают все обстоятельства произошедшего ДТП, по факту случившегося проводится проверка.