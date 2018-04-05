Суд отменил наказание водителю за пересечение двойной сплошной

Инцидент произошел в Севастополе в декабре 2017 года. Местный житель ехал на своем автомобиле по улице Руднева, когда на его пути возник автомобиль дорожных служб. Спецтранспорт занимал единственную полосу для движения, при этом был оборудован знаками «дорожные работы» и «объезд препятствия». В данном случае ПДД не запрещали водителю выезд на встречную полосу для объезда препятствия, которое иначе объехать было невозможно. Его примеру последовали и другие автомобилисты, за что им вскоре пришли «письма счастья» на сумму 5000 рублей.

Автолюбители попытались обжаловать несправедливые протоколы в центре автоматизированной фиксации административных правонарушений ГИБДД , однако получили отказ. Не помогла и жалоба, направленная главе городской Госавтоинспекции, указывает РГ.

В результате водители обратились в суд. В качестве доказательства своей невиновности истцы предоставили справку из ГБУ «Севастопольский автодор», которая подтверждала проведение ямочного ремонта дороги. Среди других документов были выписка из системы ГЛОНАСС и фотоматериалы. Суд принял во внимание все доводы и пришел к выводу, что в действиях водителя отсутствовал состав административного правонарушения. В итоге штраф был отменен, а производство по делу — прекращено.