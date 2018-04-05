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Девять немецких велосипедистов пострадали при наезде автомобиля в Испании
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Девять немецких велосипедистов пострадали при наезде автомобиля в Испании 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
МОСКВА, 5 апр — РИА Новости. Автомобиль въехал в группу велосипедистов в испанской Майорке, пострадали девять человек немецкого происхождения, сообщает газета ABC.
По данным издания, инцидент произошел утром в четверг в провинции Капдепера. По неизвестным причинам автомобиль Porsche Cayenne, за рулем которого находился испанец возрастом около 30 лет, въехал в группу велосипедистов, которые упали на землю, отмечает издание.
"Из девяти велосипедистов, все из которых немецкого происхождения, двое пострадали серьезно и семь получили легкие травмы", — пишет газета.
Медики оказали помощь пострадавшим. Дорожная полиция начала расследование, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.
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