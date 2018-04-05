Двое екатеринбуржецев пострадали в стрельбе у здания минфина

В полиции рассказали подробности конфликта со стрельбой на улице Пушкина в Екатеринбурге. Как оказалось, участниками разборок стали два автомобилиста, не поделившие дорогу.

"Одним из участников ссоры является водитель Volkswagen Touareg . По предварительным данным, он возвращался к себе домой, однако проехать не мог, так как во дворе на дороге стояла Scoda с двумя мужчинами в салоне. Уступить друг другу и разъехаться мирно шоферы не смогли. Ссора быстро переросла в драку.

Когда мужчины из чешской машины поняли, что владельца немецкой техники им не победить, один из них достал травматический пистолет и открыл беспорядочную стрельбу. Но даже раненый в разные части тела гражданин из Volkswagen сумел дать отпор, причинив травму вооруженному сопернику. Два участника конфликта в срочном порядке доставлены в ГКБ № 23, где врачи оказывают им необходимую медицинскую помощь, а третий допрашивается в райотделе.

Сотрудники полиции изъяли ряд вещественных доказательств, в том числе, гильзы и орудие преступления, это оказался зарегистрированный травматический пистолет Хорхе. Сейчас его направили на экспертизу. Личности персонажей криминальной истории представители МВД уже установили — мужчины 1959, 1984 и 1976 годов рождения, местные жители. По итогам начавшейся проверки органы внутренних дел примут соответствующее процессуальное решение", — сообщил "Уралинформбюро" руководитель свердловского ГУ МВД Валерий Горелых

Инцидент произошел днем 5 апреля около здания регионального минфина . Очевидцы сообщили о том, как один из участников конфликта несколько раз выстрелил в оппонента. Полицию и скорую вызвал охранник одного из офисов.

Видео: zm33y, YouTube.com Ранее по теме: В Екатеринбурге возле здания минфина произошла перестрелка