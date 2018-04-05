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МВД РТ: Сотрудники банка подозреваются в заказе поджога автомобиля
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МВД РТ: Сотрудники банка подозреваются в заказе поджога автомобиля 

Казанский репортер 1 час назад
Совершившие поджог автомобиля «Volkswagen Tiguan» одного из предпринимателей города задержаны, сообщили в пресс-службе МВД РТ. Инцидент произошел 19 января 2018 года. По всей видимости, речь идет о поджоге автомобиля владельца «Галереи вин» Якова Цейнштейна.
Следствие считает, что поджог спланировали трое ранее судимых мужчин — 23, 32 и 33 лет. По предварительной версии, 23-летний парень поджог машину по просьбе приятелей. Те объяснили, что ранее с водителем иномарки возник конфликт. И теперь нужно отомстить.
«Решением Вахитовского районного суда двум подозреваемым была избрана мера пресечения в виде ареста, один находится под домашним арестом», — сообщает пресс-служба МВД РТ.
Ранее источники сообщили о задержании по делу о поджоге машины Якова Цейнштейна директора юридического департамента «Татсоцбанка» Артема Ильдеяркина. Якобы именно он заказал преступление. Имя Ильдеяркина в сообщении МВД РТ не указано, однако там уточняется, что двое из задержанных — «сотрудники одного из казанских банков». У потерпевшего был перед ними долг. Расследование дела продолжается.
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