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Несколько маршрутов наземного транспорта изменятся 6 и 7 апреля из-за мероприятий в Богоявленском соборе
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Несколько маршрутов наземного транспорта изменятся 6 и 7 апреля из-за мероприятий в Богоявленском соборе 

Агентство «Москва» 1 час назад
Маршрут автобусов «м3», «т25» и «т88», а также троллейбусов №22 будет изменен 6 и 7 апреля 2018 г. в связи с проведением мероприятий в Богоявленском соборе. Об этом сообщили в пресс-службе ГУП «Мосгортранс».
«В связи с проведением мероприятий в Богоявленском соборе 6 и 7 апреля 2018 г. вносятся изменения в работу маршрутов автобуса «м3», «т25», «т88» и троллейбуса №22. 6 апреля с 19:00 до окончания мероприятий автобусы «м3», «т25», «т88» и троллейбусы №22 могут следовать с увеличенными интервалами», — говорится в сообщении.
Отмечается, что 7 апреля с 22:30 до окончания мероприятий троллейбусы №22 будут курсировать только от ул. 16-я Парковая до Электрозаводского моста. В свою очередь автобусы «м3» будут следовать от стадиона «Лужники» своим маршрутом до площади Разгуляй, далее в обоих направлениях по ул. Новорязанская до Комсомольской площади; автобусы «т25», «т88» — от проспекта Буденного до Спартаковского пер.
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