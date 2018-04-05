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На Майорке автомобиль въехал в группу велосипедистов
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На Майорке автомобиль въехал в группу велосипедистов 

Вести.Ru 1 час назад
Как сообщает испанская газета ABC, пострадали девять человек немецкого происхождения.
ДТП произошло утром 5 апреля в провинции Капдепера. По пока неизвестным причинам Porsche Cayenne, за рулем которого находился испанец возрастом около 30 лет, въехал в группу велосипедистов, и они упали на землю.
Из девяти человек двое пострадали серьезно, семь получили легкие травмы. Медики оказали помощь пострадавшим, передает РИА Новости. Дорожная полиция начала расследование, чтобы установить обстоятельства и причины произошедшего.
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