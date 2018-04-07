Ещё
На Октябрьском мосту выросла огромная пробка из-за оборвавшихся проводов троллейбуса
Далее:
Читайте также:
Ещё

На Октябрьском мосту выросла огромная пробка из-за оборвавшихся проводов троллейбуса 

ngs.ru 2 часа назад
Фото: ngs.ru
Днём 7 апреля на Октябрьском мосту в Новосибирске возникла гигантская пробка из-за обрыва проводов у троллейбуса — они упали на грузовик и, вероятно, задели легковой автомобиль.
« [Ехал] со стороны Горской — началась пробочка. В правом ряду стоит грузовик — на нём лежат провода, два человека пытаются снять с него провода. А чуть дальше стоит троллейбус. Оборванных проводов, которые на земле непосредственно лежали, наверное, метров около 50», — рассказал корреспонденту НГС очевидец Андрей Кабан-Полтинник.
По его словам, на мосту остановились не только троллейбус и грузовик, но и легковая машина с открытым капотом — вероятно, её так же задели провода.
Из-за происшествия возникла серьёзная пробка — по данным Яндекс. Карт, в 13:20 движение на Октябрьском мосту не превышало 5 км/ч.
Ранее на левом берегу в Кировском районе Новосибирска встали 15 троллейбусов — у них оборвались провода.
ngs.ru: последние новости
Берегись эвакуатора: власти запретили парковку посередине Танковой Водитель грузовика протаранил «Тойоту» в центре Новосибирска Светофоры на Гусинобродском шоссе погасли из-за перебоев с электричеством
 Ещё 1 источник 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Трагедия в Канаде: в ДТП погибли хоккеисты34
Российско-американский автозавод встал29
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей100
В Гидрометцентре рассказали, когда менять резину1
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение