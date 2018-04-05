Ещё
В Островском районе компания угнала «жигули» после амурных похождений
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Островском районе компания угнала «жигули» после амурных похождений 

k1news.ru 57 минут назад
Фото: k1news.ru
В Островском районе полицейские смогли оперативно раскрыть угон, который совершила компания молодых людей, сообщает управление МВД по Костромской области.
О пропаже «жигулей» заявил ее владелец 4 апреля. Мужчина услышал на улице шум, а когда вышел, автомобиля уже не было на месте. Его нашли на 7 километре дороги Островское-Игодово. Угонщики бросили авто, потому что бак «обсох».
Угонщиками оказались молодые люди, которые накануне отправились в соседнюю деревню к девушкам. Домой возвращались ночью, и решили угнать машину, чтобы не идти весь путь пешком. Тут-то им и подвернулись те самые «жигули».
Юноши вскрыли дверь и завели автомобиль подручными средствами. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.
k1news.ru: последние новости
В центре Костромы на новенькую «Ладу» упала глыба льда Легенды костромских таксистов Костромич объяснил пьяное вождение желанием помочь 4-месячному малышу
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов10
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
«Абсурдно оригинальный» «Крузак» выставили на продажу
Смягчить закон о 0,3 промилле
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение