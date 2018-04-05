В Островском районе компания угнала «жигули» после амурных похождений

В Островском районе полицейские смогли оперативно раскрыть угон, который совершила компания молодых людей, сообщает управление МВД по Костромской области.

О пропаже «жигулей» заявил ее владелец 4 апреля. Мужчина услышал на улице шум, а когда вышел, автомобиля уже не было на месте. Его нашли на 7 километре дороги Островское-Игодово. Угонщики бросили авто, потому что бак «обсох».

Угонщиками оказались молодые люди, которые накануне отправились в соседнюю деревню к девушкам. Домой возвращались ночью, и решили угнать машину, чтобы не идти весь путь пешком. Тут-то им и подвернулись те самые «жигули».

Юноши вскрыли дверь и завели автомобиль подручными средствами. Сейчас решается вопрос о возбуждении в отношении них уголовного дела.