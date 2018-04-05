В Москве арестовали нетрезвого водителя Nissan за избиение полицейского 

Суд в Москве арестовал 29-летнего водителя за избиение инспектора ДПС, остановившего его за нетрезвую езду.
Как передает РИА «Новости», 4 апреля, в районе улицы Земляной Вал в ЦАО столицы инспектор ДПС ГИБДД попытался остановить автомобиль Nissan Almera под управлением нетрезвого 29-летнего мужчины для проверки документов. Однако нарушитель продолжил движение на большой скорости, после чего полицейский, пытаясь задержать водителя, зацепился за дверь двигавшегося автомобиля. Уточняется, что при этом водитель Nissan не принял мер к остановке машины и продолжил движение, а также пытался наносить инспектору удары в область лица.
В четверг, 5 апреля, суд в Москве принял решение о заключении под стражу нарушителя за противодействие сотруднику правоохранительных органов. По словам старшего помощника руководителя столичного ГСУ СК России Юлии Ивановой, расследование уголовного дела в отношении водителя Nissan Almera продолжается.