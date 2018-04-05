Ещё
В Москве арестовали нетрезвого водителя Nissan за избиение полицейского
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Москве арестовали нетрезвого водителя Nissan за избиение полицейского 

ИД «Собеседник» 44 минуты назад
Суд в Москве арестовал 29-летнего водителя за избиение инспектора ДПС, остановившего его за нетрезвую езду.
Как передает РИА «Новости», 4 апреля, в районе улицы Земляной Вал в ЦАО столицы инспектор ДПС ГИБДД попытался остановить автомобиль Nissan Almera под управлением нетрезвого 29-летнего мужчины для проверки документов. Однако нарушитель продолжил движение на большой скорости, после чего полицейский, пытаясь задержать водителя, зацепился за дверь двигавшегося автомобиля. Уточняется, что при этом водитель Nissan не принял мер к остановке машины и продолжил движение, а также пытался наносить инспектору удары в область лица.
В четверг, 5 апреля, суд в Москве принял решение о заключении под стражу нарушителя за противодействие сотруднику правоохранительных органов. По словам старшего помощника руководителя столичного ГСУ СК России Юлии Ивановой, расследование уголовного дела в отношении водителя Nissan Almera продолжается.
ИД «Собеседник»: последние новости
Стрелком, напавшим на офис YouTube в Калифорнии, оказалась женщина На автомобилях российских водителей могут появиться "алкозамки" Машина сбила ребёнка на пешеходном переходе на юге Москвы
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов10
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
«Абсурдно оригинальный» «Крузак» выставили на продажу
Смягчить закон о 0,3 промилле
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение