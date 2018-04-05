Глыбы льда с крыш разбили несколько автомобилей в Химках

Глыбы льда превратили в автохлам несколько автомашин на улице Чкалова. Последствия ледяной бомбежки оценила съемочная группа «360».

Весны все ждали с нетерпением и вот, наконец, дождались. Однако ее приход для некоторых жителей Химок обернулся настоящей трагедией. Две машины на улице Чкалова были торпедированы сосульками, упавшими с крыши.

Руслан оказался очевидцем происшествия. Рассказывает, что было страшновато находиться рядом. Лишь по счастливой случайности в салоне автомобиля не оказалось ни водителя, ни пассажиров.

Одна глыба упала, потом вторая, потом третья. Мы немного перепугались конечно. Убежали

чуть-чуть. Страшновато, конечно, стало

— Руслан Юсупов, очевидец.

Бесплатная парковка для двух автовладельцев в итоге обойдется им в десятки тысяч рублей. Для оценки ущерба потерпевших мы обратились к специалисту, который сказал, что по предварительным данным, необходима замена крыши. То, что крыша с люком, удорожает стоимость деталей. Под замену лобовое стекло, нужна покраска. Ущерб в общей сложности специалист оценил в 50–75 тысяч рублей. И это только для одного автомобиля. Ремонт второго вообще делать бессмысленно, его сумма превысит стоимость самой машины. Ущерб значительный, но если у владельцев полис КАСКО — волноваться не стоит.

Если у вас есть полис КАСКО, вы абсолютно не волнуетесь, вызываете полицейского, который зарегистрирует данное событие, после этого идете спокойно в страховую компанию, вам обязательно будет произведена выплата. Потому что упавшая сосулька — это страховой случай

По полису ОСАГО никаких выплат не будет. Но можно ли взыскать деньги с управляющей компании, обслуживающей этот дом? Ведь счищать наледь и сосульки — это их прямая обязанность.

Нельзя забывать о действии

санитарно-эпидемиологических

норм. Такими нормами определен участок в 10 метров от жилого здания для парковки автомобиля. И автовладельцы должны понимать всю степень ответственности в случае, если автомобиль запаркован ближе этих 10 метров

— Александр Малков, замдиректора МП «ДЕЗ ЖКУ».

Проще говоря, если транспортное средство было припарковано в неположенном месте, то в случае обрушения на него

чего-либо

с фасада здания управляющая компания не понесет за это никакой ответственности. И даже если во дворе не осталось свободных мест, то, как показал случай на улице Чкалова, дешевле обойдется поставить свой автомобиль на платной стоянке, чем бросить в неположенном месте.