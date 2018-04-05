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22-летний тюменец, устроивший серьезное ДТП на Чернышевского, находится в тяжелом состоянии
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22-летний тюменец, устроивший серьезное ДТП на Чернышевского, находится в тяжелом состоянии 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
Медики рассказали о состоянии 22-летнего тюменца, устроившего серьезное ДТП на улице Чернышевского. Это произошло вечером 4 апреля. Здесь молодой водитель, управляющий иномаркой Geely, нарушил правило ПДД и спровоцировал столкновение с Toyota Land Cruiser. В результате чего в больницу на скорой увезли трех человек: обоих водителей и 15-летнюю школьницу.
Сейчас 22-летний тюменец, которого от удара машин выбросило на улицу, находится в состоянии комы.
— Пациент с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в ОКБ-2. Он находится в тяжелом состоянии в нейрохирургической реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — прокомментировали в департаменте здравоохранения.
Остальные пострадавшие получили травмы головы и ушибы.
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