22-летний тюменец, устроивший серьезное ДТП на Чернышевского, находится в тяжелом состоянии

Медики рассказали о состоянии 22-летнего тюменца, устроившего серьезное ДТП на улице Чернышевского. Это произошло вечером 4 апреля. Здесь молодой водитель, управляющий иномаркой Geely , нарушил правило ПДД и спровоцировал столкновение с Toyota Land Cruiser. В результате чего в больницу на скорой увезли трех человек: обоих водителей и 15-летнюю школьницу.

Сейчас 22-летний тюменец, которого от удара машин выбросило на улицу, находится в состоянии комы.

— Пациент с открытой черепно-мозговой травмой госпитализирован в ОКБ-2. Он находится в тяжелом состоянии в нейрохирургической реанимации, ему оказывается вся необходимая медицинская помощь, — прокомментировали в департаменте здравоохранения.

Остальные пострадавшие получили травмы головы и ушибы.