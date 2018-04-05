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Автомобиль «Шкода» сбил женщину на Кукковке
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Автомобиль «Шкода» сбил женщину на Кукковке 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Пострадавшая переходила дорогу не по «зебре».
В Госавтоинспекции города сообщили, что 30 марта в 23:10 в районе дома № 7 по ул. Парфенова в Петрозаводске был сбит пешеход. Автомобиль «Шкода» сбил женщину, переходившую проезжую часть вне установленного для перехода места, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В ДТП пешеход, 1960 года рождения, получила телесные повреждения, ей было назначено амбулаторное лечение.
В ведомстве рассказали, что за три месяца 2018 года в Петрозаводске зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 1 человек погиб, 25 — получили травмы различной степени тяжести. В 11 ДТП пешеходы пострадали по собственной вине.
Госавтоинспекция напоминает — пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуара. При этом, не зависимо от места перехода дороги, необходимо убедиться в безопасности перехода.
По материалам: ptzgovorit.ru
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