Автомобиль «Шкода» сбил женщину на Кукковке

Пострадавшая переходила дорогу не по «зебре».

Госавтоинспекции города сообщили, что 30 марта в 23:10 в районе дома № 7 по ул. Парфенова в Петрозаводске был сбит пешеход. Автомобиль « Шкода » сбил женщину, переходившую проезжую часть вне установленного для перехода места, в зоне видимости регулируемого пешеходного перехода. В ДТП пешеход, 1960 года рождения, получила телесные повреждения, ей было назначено амбулаторное лечение.

В ведомстве рассказали, что за три месяца 2018 года в Петрозаводске зарегистрировано 25 дорожно-транспортных происшествий с участием пешеходов, в которых 1 человек погиб, 25 — получили травмы различной степени тяжести. В 11 ДТП пешеходы пострадали по собственной вине.

Госавтоинспекция напоминает — пешеходы должны переходить дорогу по пешеходным переходам, а при их отсутствии — на перекрестках по линии тротуара. При этом, не зависимо от места перехода дороги, необходимо убедиться в безопасности перехода.