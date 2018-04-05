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Volvo разрезали пополам и превратили в «пончикомобиль» при помощи магазинной тележки
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Volvo разрезали пополам и превратили в «пончикомобиль» при помощи магазинной тележки 

Motor.ru 1 час назад
Фото: Motor.ru
Команда Hoonigan превратила универсал Volvo V60 в безумный «пончикомобиль». Для этого им пришлось отрезать заднюю часть машины и на ее место установить трубчатый каркас с колесами от магазинной тележки. Видео с заездом необычной машины опубликовано на YouTube-канале TheHoonigans.
Помимо каркаса, для машины сделали оригинальный «ручник», перенесли аккумулятор, топливный насос и установили новый компактный бак. Посмотреть, как автомобиль ездит можно с 6:16.
Hoonigan прежде всего известны как создатели Hoonicorn — 845-сильного полноприводного Ford Mustang с 6,7-литровым восьмицилиндровым гоночным двигателем Roush-Yates. Автомобиль построили для Кена Блока, который впервые ездил на нем в седьмой части «Джимханы».
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