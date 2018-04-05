Следователи изучают обстоятельства падения вертолёта под Ставрополем

Доследственная проверка проводится по факту падения вертолета Ми-2 на Ставрополье, сообщили STAV.AIF.RU в Южном следственном управлении на транспорте СК России

По предварительным данным, 05 апреля в час дня при обработке сельскохозяйственных полей в районе станицы Старомарьевской Шпаковского района упал вертолет. 74-летний пилот остался жив. Его в тяжелом состоянии доставили во городскую больницу №2 в Ставрополе.

Следователи осматривают место происшествия и устанавливают всех обстоятельства аварии, после чего примут процессуальное решение.

Ранее сообщалось, что в двигателе воздушного судна возникла неисправность, задымление, и пилот пошёл на посадку. Сам вертолёт сгорел.