Скейтбордист атаковал машину звезды «Города грехов» с ребенком в салоне

Житель Лос-Анджелеса атаковал автомобиль актрисы Джейми Кинг , когда в салоне находился ее четырехлетний сын. На момент инцидента артистка находилась рядом с машиной, сообщает TMZ.

47-летний Пол Фрэнсис Флойд подъехал к автомобилю на скейтборде, вскочил на крышу и попытался разбить лобовое стекло. Когда подруга Кинг, ожидавшая ее в машине вместе с ребенком, попыталась остановить мужчину, тот швырнул в нее банку.

Полиция задержала нарушителя и предъявила обвинения в создании угрозы безопасности ребенка и вандализме. Мотивы Флойда остаются неясными.

38-летняя Джейми Кинг наиболее известна по фильмам «Город грехов» и «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», где она сыграла близнецов Голди и Венди. Актриса также снялась в таких лентах, как «Перл-Харбор», «Кокаин», «Мой кровавый Валентин», «Мститель» и «Оптом дешевле 2».