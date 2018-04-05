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Скейтбордист атаковал машину звезды «Города грехов» с ребенком в салоне
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Скейтбордист атаковал машину звезды «Города грехов» с ребенком в салоне 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: Lenta.ru
Житель Лос-Анджелеса атаковал автомобиль актрисы Джейми Кинг, когда в салоне находился ее четырехлетний сын. На момент инцидента артистка находилась рядом с машиной, сообщает TMZ.
47-летний Пол Фрэнсис Флойд подъехал к автомобилю на скейтборде, вскочил на крышу и попытался разбить лобовое стекло. Когда подруга Кинг, ожидавшая ее в машине вместе с ребенком, попыталась остановить мужчину, тот швырнул в нее банку.
Полиция задержала нарушителя и предъявила обвинения в создании угрозы безопасности ребенка и вандализме. Мотивы Флойда остаются неясными.
38-летняя Джейми Кинг наиболее известна по фильмам «Город грехов» и «Город грехов 2: Женщина, ради которой стоит убивать», где она сыграла близнецов Голди и Венди. Актриса также снялась в таких лентах, как «Перл-Харбор», «Кокаин», «Мой кровавый Валентин», «Мститель» и «Оптом дешевле 2».
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