Один человек пострадал в результате столкновения автобуса и машины на юго‑востоке Москвы 

На Ставропольской улице в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и автомобиля Mazda, в результате ДТП пострадал пассажир автобуса, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
«В 16:10 на Ставропольской улице напротив дома 74 произошло ДТП, столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля Mazda. В результате ДТП пострадал один из пассажиров автобуса», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место аварии прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.