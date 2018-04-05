Один человек пострадал в результате столкновения автобуса и машины на юго‑востоке Москвы

«В 16:10 на Ставропольской улице напротив дома 74 произошло ДТП, столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля Mazda. В результате ДТП пострадал один из пассажиров автобуса», — сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на место аварии прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.