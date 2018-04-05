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Один человек пострадал в результате столкновения автобуса и машины на юго‑востоке Москвы
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Один человек пострадал в результате столкновения автобуса и машины на юго‑востоке Москвы 

РИАМО 1 час назад
Фото: РИАМО
На Ставропольской улице в Москве произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса и автомобиля Mazda, в результате ДТП пострадал пассажир автобуса, сообщил РИАМО в четверг сотрудник пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по столице.
«В 16:10 на Ставропольской улице напротив дома 74 произошло ДТП, столкновение рейсового автобуса и легкового автомобиля Mazda. В результате ДТП пострадал один из пассажиров автобуса», — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что на место аварии прибыли сотрудники полиции и скорой помощи.
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