Водителя осудили за угрозы и избиение гаишника на Ставрополье

Суд Ставропольского края приговорил к выплате штрафа водителя, который во время эвакуации машины угрожал сотрудникам полиции отверткой. Как сообщил портал Newstracker.ru, мужчина также ударил одного из стражей порядка.

Как установил суд, в октябре 2017 года на дороге Сенгилеевское — Новотроицкая остановили автомобиль для проверки документов. При этом находившийся за рулем водитель был в нетрезвом состоянии.

После этого машину вместе с мужчиной погрузили на эвакуатор, поскольку автолюбитель отказался из нее выходить. Он оскорблял сотрудников полиции и угрожал им отверткой. Также он ударил кулаком одного из них.

По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчину обязали выплатить штраф в семь тысяч рублей.