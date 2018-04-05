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Водителя осудили за угрозы и избиение гаишника на Ставрополье
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Водителя осудили за угрозы и избиение гаишника на Ставрополье 

360tv.ru 1 час назад
Суд Ставропольского края приговорил к выплате штрафа водителя, который во время эвакуации машины угрожал сотрудникам полиции отверткой. Как сообщил портал Newstracker.ru, мужчина также ударил одного из стражей порядка.
Как установил суд, в октябре 2017 года на дороге Сенгилеевское — Новотроицкая остановили автомобиль для проверки документов. При этом находившийся за рулем водитель был в нетрезвом состоянии.
После этого машину вместе с мужчиной погрузили на эвакуатор, поскольку автолюбитель отказался из нее выходить. Он оскорблял сотрудников полиции и угрожал им отверткой. Также он ударил кулаком одного из них.
По факту произошедшего возбудили уголовное дело. Мужчину обязали выплатить штраф в семь тысяч рублей.
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