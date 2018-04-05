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В Тюмени у аварийного комиссара арестовали машину за долг в 720 тысяч рублей
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В Тюмени у аварийного комиссара арестовали машину за долг в 720 тысяч рублей 

72.ru 1 час назад
Фото: 72.ru
В Тюмени у аварийного комиссара, лишенного прав за пьяную езду, арестовали машину. Иномарку Toyota Camry забрали судебные приставы за долг в 720 тысяч рублей. Оказалось, что мужчина на долгое время забыл о дочери и не платил алименты. К каким бы мерам не прибегали сотрудники Управления — ничто не могло повлиять на злостного неплательщика. Ни запрет на регистрационные действия нового имущества, ни ограничение на право выезда.
— 35-летний житель Тюмени длительное время никак не участвовал в жизни дочери, не выплачивал алименты. Он под разными предлогами не исполняет законные требования судебных приставов. На сегодняшний день долг в пользу 8-летней дочери составил 720 тысяч рублей. Согласно документам, официально мужчина не работает, но его бывшая супруга сообщила, что несмотря на наличие уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в данный момент нерадивый отец неофициально работает в должности аварийного комиссара в одной из местных служб и продолжает управлять транспортным средством. Судебный пристав-исполнитель во время приема должника составил акт описи-ареста автомобиля Toyota Camry, принадлежащего неплательщику. После чего автомобиль был направлен на специализированную стоянку, а сам должник в суд, — прокомментировали в пресс-службе судебных приставов.
Теперь тюменцу придется не только свыкнуться со статусом пешехода, но и по решению суда отработать 100 часов обязательных работ.
Кстати, свою машину мужчина больше не увидит, да и рискует лишиться другого своего имущества.
— Автомобиль после сбора необходимых для реализации документов будет выставлен на торги и продан, а деньги, полученные от его реализации, направлены дочери нерадивого отца. Также продолжается работа по установлению другого имущества должника, — добавили в ведомстве.
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