В Тюмени у аварийного комиссара арестовали машину за долг в 720 тысяч рублей

В Тюмени у аварийного комиссара, лишенного прав за пьяную езду, арестовали машину. Иномарку Toyota Camry забрали судебные приставы за долг в 720 тысяч рублей. Оказалось, что мужчина на долгое время забыл о дочери и не платил алименты. К каким бы мерам не прибегали сотрудники Управления — ничто не могло повлиять на злостного неплательщика. Ни запрет на регистрационные действия нового имущества, ни ограничение на право выезда.

— 35-летний житель Тюмени длительное время никак не участвовал в жизни дочери, не выплачивал алименты. Он под разными предлогами не исполняет законные требования судебных приставов. На сегодняшний день долг в пользу 8-летней дочери составил 720 тысяч рублей. Согласно документам, официально мужчина не работает, но его бывшая супруга сообщила, что несмотря на наличие уголовной ответственности за повторное управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, в данный момент нерадивый отец неофициально работает в должности аварийного комиссара в одной из местных служб и продолжает управлять транспортным средством. Судебный пристав-исполнитель во время приема должника составил акт описи-ареста автомобиля Toyota Camry, принадлежащего неплательщику. После чего автомобиль был направлен на специализированную стоянку, а сам должник в суд, — прокомментировали в пресс-службе судебных приставов.

Теперь тюменцу придется не только свыкнуться со статусом пешехода, но и по решению суда отработать 100 часов обязательных работ.

Кстати, свою машину мужчина больше не увидит, да и рискует лишиться другого своего имущества.

— Автомобиль после сбора необходимых для реализации документов будет выставлен на торги и продан, а деньги, полученные от его реализации, направлены дочери нерадивого отца. Также продолжается работа по установлению другого имущества должника, — добавили в ведомстве.