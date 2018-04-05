Гаишники будут ловить водителей, не уступивших дорогу скорой

Сотрудники УГИББ по Ярославской области вышли в совместный рейд с машинами скорой помощи. Гаишники проверяли, уступают ли ярославцы дорогу машинам с мигалками. К сожалению, не всегда. И это несмотря на то что за подобное нарушение грозит лишение прав на срок до трёх месяцев.

— Чаще всего автомобилисты не слышат спецсигнал из-за громкой музыки в машине, другие просто невнимательны. Но когда мы везем тяжелого пациента, счет идет на минуты! — сказал водитель скорой помощи Андрей Кукушкин. — Каждый должен понимать, что в любой момент на месте этого пациента может оказаться он сам или его родные. Возможно, тогда и сознательность появится.

Недобросовестных водителей останавливали сотрудники ГИБДД. Подобные рейды инспекторы и врачи планируют проводить регулярно.