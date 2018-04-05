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На Таймырской улице сделают новую парковку
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На Таймырской улице сделают новую парковку 

72.ru 52 минуты назад
Фото: 72.ru
К концу лета в Тюмени появится комфортабельная парковка на улице Таймырской, где сейчас работники ближайших офисов бросают свою автомобили. Руководитель Ленинской управы рассказал, что благоустроить эту территорию просто необходимо, поскольку здесь из-за неорганизованности водителей происходят ДТП и заторы на дорогах.
— Территория общего пользования в районе дома № 72 по улице Таймырской сейчас вся заставлена припаркованными автомобилями. Машины здесь оставляют хаотично. Наша задача — сделать парковку организованной. Для этого будет создана понятная схема движения по ней. Полосы движения будут разделены газоном, сделаем разметку для движения и парковки автомобилей, поставим соответствующие знаки. Полностью будет заменено асфальтовое покрытие, обновлён тротуар, — уточнил Роман Воллерт, — Жители заинтересованы в том, чтобы эта территория была благоустроена, потому что стихийная парковка захватывает не только территорию общего пользования, но и земельный участок дома с торца и частично во дворе.
Для того, чтобы автомобилистам было проще выезжать на Таймырскую улицу, здесь уберут незаконно установленный забор. Всего же парковка должна будет вмещать до 70 машин. Работы по благоустройству начнутся 1 июня, а завершатся до 1 августа.
Еще одна бесплатная парковка может появиться к 2020 году у сквера имени легендарного кавалериста и героя Советского Союза Якова Неумоев.
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