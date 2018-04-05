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Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов
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Загруженность столичных дорог оценивается в семь баллов 

Агентство «Москва» 39 минут назад
Пробки на дорогах Москвы достигли семи баллов, сообщает сервис «Яндекс. Пробки».
По его данным, затруднения зафиксированы при выезде из города на Ленинградском и Волоколамском шоссе. Основные затруднения на МКАД образовались на северо-западе, западе, юго-западе, юге, юго-востоке и востоке магистрали.
В пределах МКАД отмечены автомобильные заторы в районе Ленинского проспекта, шоссе Энтузиастов, в Ростокинском проезде, на проспекте Маршала Жукова, Кутузовском проспекте, проспекте Андропова, ул. Нижегородская.
Третье транспортное кольцо загружено по всей его протяженности, за исключением участков в районах Беговой (внешняя сторона), Хамовники (внутренняя), Донской (в обе стороны), Южнопортовый (внешняя), Нижегородский (внешняя), Лефортово (внутренняя), Басманный (внутренняя).
В центре Москвы основные затруднения образовались на улицах в районе Кремля, на Большом и Малом Каменных мостах, улицах в районе Лубянской и Театральной площадей, на Тверском бульваре, ул. Тверская, Солянка, Моховая, Варварка.
По прогнозам сервиса, к 21:00 загруженность дорог в Москве составит три балла.
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