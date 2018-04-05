На Стачки «Фольксваген» перевернулся после столкновения с «Хендай»

Сегодня, пятого апреля, на пересечении проспекта Стачки и улицы Тружеников произошло ДТП с участием Volkswagen Transporter Hyundai Solaris. Водитель «Фольксвагена» ехал по Стачки и собирался повернуть налево. «Хендай» двигался по встречной полосе. На перекрестке машины столкнулись.

Лобовой удар был такой силы, что «Фольксваген» отлетел в сторону на пару метров и перевернулся на бок.

— Никто из участников аварии не пострадал, — сказали в пресс-службе ГИБДД по Ростовской области.

Никто из водителей не признает вину. Оба мужчины уверяют, что ехали на зеленый сигнал светофора. Выяснить, кто же из участников аварии нарушил ПДД, поможет экспертиза, которую назначили полицейские.