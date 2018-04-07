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В Башкирии фура протаранила легковушку
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В Башкирии фура протаранила легковушку 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Днем 7 апреля на трассе М-5 произошла серьезная авария. Возле перекрестка между Туймазами и Белебеем фура протаранила легковушку. От удара десятку выкинуло на обочину.
— ДТП очень серьезное, и не в первый раз на этом участке аварии, — говорят очевидцы происшествия. — На этом месте машины поворачивают налево. Один другого не пропускает, и в итоге бьются.
На место прибыли спецслужбы. Дорожные полицейские выясняют причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.
Легковушка вылетела на обочину
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