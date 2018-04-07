В Башкирии фура протаранила легковушку

Днем 7 апреля на трассе М-5 произошла серьезная авария. Возле перекрестка между Туймазами и Белебеем фура протаранила легковушку. От удара десятку выкинуло на обочину.

— ДТП очень серьезное, и не в первый раз на этом участке аварии, — говорят очевидцы происшествия. — На этом месте машины поворачивают налево. Один другого не пропускает, и в итоге бьются.

На место прибыли спецслужбы. Дорожные полицейские выясняют причины и обстоятельства случившегося. Информация о пострадавших уточняется.

Легковушка вылетела на обочину