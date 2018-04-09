В Башкирии «Газель» «легла» в лужу

Стремительная весенняя оттепель не оставляет шанса автомобилям. Днем 9 апреля в городе Давлеканово в неприятную ситуацию попал водитель грузовой «Газели». Недалеко от железнодорожного моста его машина угодила в поток воды и провалилась боковыми колесами в огромную лужу. Фото с места происшествия появились в соцсети в группе «БашДТП».

— Этот участок каждый год затапливает. Местные не рискуют здесь ездить, объезжают стороной. А этому водителю не повезло, — говорят горожане

Своим ходом выбраться из канавы было не реально. Водителю пришлось звать на помощь, чтобы грузовичок отбуксировали из опасной затопленной дороги.