В Башкирии легковушка угодила под грузовик

Серьезное ДТП произошло накануне, 7 апреля, возле озера Кандрыкуль в Башкирии: отечественная легковушка улетела под колеса несущейся «Газели».

Авария случилась днем на трассе. На видео с регистратора видно, что ВАЗ едет в потоке машин перед фурой. На подъеме, решив обогнать большегруз, отечественный автомобиль выезжает на встречку, где в него через секунду врезается грузовая «Газель». Видео произошедшего появилось в группе «БашДТП».

Фуру вынесло на обочину дороги, рядом, перекрыв полосу, остановился искореженный ВАЗ. Удар пришелся на переднее пассажирское место. Ufa1 выясняет информацию о пострадавших в аварии.