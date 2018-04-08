Ещё
В Башкирии легковушка угодила под грузовик
Далее:
Читайте также:
Ещё

В Башкирии легковушка угодила под грузовик 

ufa1.ru 46 минут назад
Фото: ufa1.ru
Серьезное ДТП произошло накануне, 7 апреля, возле озера Кандрыкуль в Башкирии: отечественная легковушка улетела под колеса несущейся «Газели».
Авария случилась днем на трассе. На видео с регистратора видно, что ВАЗ едет в потоке машин перед фурой. На подъеме, решив обогнать большегруз, отечественный автомобиль выезжает на встречку, где в него через секунду врезается грузовая «Газель». Видео произошедшего появилось в группе «БашДТП».
Фуру вынесло на обочину дороги, рядом, перекрыв полосу, остановился искореженный ВАЗ. Удар пришелся на переднее пассажирское место. Ufa1 выясняет информацию о пострадавших в аварии.
ufa1.ru: последние новости
В Башкирии пьяный лихач сбил семейную пару Поиграли в GTA: угонщики из Башкирии угодили в аварию удирая от полиции В Башкирии за день двое пешеходов погибли под колесами авто
 Ещё 3 источника 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российско-американский автозавод встал64
Названы сроки роста цен на бензин16
В смертельном ДТП стритрейсера заподозрили ДПС53
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества1
Новый Volkswagen Touareg оказался дороже Audi Q72
Видео
01:28
Электричка протаранила микроавтобус в Крыму
ДТП
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:30
Регистратор запечатлел внезапное ДТП в Москве
ДТП
00:18
Автомобиль протаранил пешеходов в Москве
ДТП
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
01:22
Mercedes-Benz показал свои лучшие трюки
Автоновости
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение