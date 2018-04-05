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В Зеленограде задержали 19‐летнего дрифтера
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В Зеленограде задержали 19‐летнего дрифтера 

360tv.ru 12 минут назад
Фото: 360tv.ru
Сотрудники ГИБДД задержали в Зеленограде 19‐летнего молодого человека, который пускал автомобиль в управляемый занос, нарушая правила дорожного движения. Ранее автомобилист выложил ролик, где он нарушает правила, у себя на странице в социальной сети.
Полицейские завели дело об административной ответственности, ознакомившись с видеозаписью. Выяснилось, что владелец
ВАЗ-21053, любитель экстремального вождения, проживает в подмосковном городе Зеленоград.
Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы в соответствии с двумя статьями КоАП РФ.
Дрифт — отдельная дисциплина в автомобильном спорте, которая подразумевает скольжение автомобиля боком в управляемом заносе. Водители, которые любят прокатиться с ветерком, зачастую демонстрируют прохожим свой навык экстремального вождения. Недавно тракторист из Екатеринбурга устроил дрифт на замерзшем озере.
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