В Зеленограде задержали 19‐летнего дрифтера

Сотрудники ГИБДД задержали в Зеленограде 19‐летнего молодого человека, который пускал автомобиль в управляемый занос, нарушая правила дорожного движения. Ранее автомобилист выложил ролик, где он нарушает правила, у себя на странице в социальной сети.

Полицейские завели дело об административной ответственности, ознакомившись с видеозаписью. Выяснилось, что владелец

ВАЗ-21053, любитель экстремального вождения, проживает в подмосковном городе Зеленоград.

Сотрудники правоохранительных органов составили протоколы в соответствии с двумя статьями КоАП РФ.

Дрифт — отдельная дисциплина в автомобильном спорте, которая подразумевает скольжение автомобиля боком в управляемом заносе. Водители, которые любят прокатиться с ветерком, зачастую демонстрируют прохожим свой навык экстремального вождения. Недавно тракторист из Екатеринбурга устроил дрифт на замерзшем озере.