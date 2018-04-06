Пилот мотоцикла и пассажирка госпитализированы с места аварии в Краснодаре

Краснодар. 6 апреля — Новая Кубань. Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.

Авария произошла сегодня в районе пересечения улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской. По предварительным данным, пострадавших двое. С травмами различной степени тяжести госпитализирован водитель мотоцикла Suzuki и его пассажирка. Оба находятся в сознании.

Официальной версии случившегося пока нет. Со слов очевидцев, столкновение произошло в момент, когда автомобиль выезжал с прилегающей территории, а мотоцикл двигался по встречке, объезжая пробку.