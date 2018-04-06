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Пилот мотоцикла и пассажирка госпитализированы с места аварии в Краснодаре
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Пилот мотоцикла и пассажирка госпитализированы с места аварии в Краснодаре 

Новая Кубань 1 час назад
Фото: Новая Кубань
Краснодар. 6 апреля — Новая Кубань. Кадры с места происшествия опубликованы в социальных сетях.
Авария произошла сегодня в районе пересечения улиц 40-летия Победы и Восточно-Кругликовской. По предварительным данным, пострадавших двое. С травмами различной степени тяжести госпитализирован водитель мотоцикла Suzuki и его пассажирка. Оба находятся в сознании.
Официальной версии случившегося пока нет. Со слов очевидцев, столкновение произошло в момент, когда автомобиль выезжал с прилегающей территории, а мотоцикл двигался по встречке, объезжая пробку.
Сотрудники Госавтоинспекции не раз обращали внимание водителей авто и пилотов мотоциклов на недопустимость нарушения ПДД. Автолюбителем в ближайшее время необходимо усилить концентрацию внимания на дорогах в ввиду предстоящего официального открытия мотосезона. Согласно данным сообщества «МотоКраснодар» оно запланировано на 7 апреля. То есть, после зимнего перерыва на краснодарских дорогах снова появятся мотоциклисты.
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