Ещё
Приморец выбежал на дорогу и удивил людей этим
Далее:
Читайте также:
Ещё

Приморец выбежал на дорогу и удивил людей этим 

Primpress 1 час назад
Фото: Primpress
Приморские интернет-пользователи обсуждают неравнодушный поступок мужчины, выбежавшего на дорогу, сообщает PRIMPRESS.
Известно, что инцидент произошел в Уссурийске. Молодой человек вышел на дорогу, где в этот момент был плотный поток автомобилей. Парень хотел спасти собаку, которая чуть не попала под колеса.
По словам очевидцев, пес буквально бросался под машины. Видимо, животное было сильно напугано. Молодой человек схватил собаку и отнес ее на тротуар.
Поступок «супергероя» восхитил пользователей.
«Молодец», «Глаз радуется», «Побольше бы таких людей, мужчина с большой буквы» — пишут юзеры.
A post shared by МаркЧернослив (Уссурийск) 18+ (@mark2_che) on Apr 5, 2018 at 2:17am PDT
Primpress: последние новости
Жители Владивостока лишатся свободы за перевозку и хранение «экстази» Пьяный водитель «припарковался» в кювете под Находкой ДТП со смертельным исходом произошло в Приморье
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На машины россиян повесят алкозамки78
Звезда Instagram разбилась в ДТП3
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
В Москве появился новый вид автомошенничества
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение