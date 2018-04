Приморец выбежал на дорогу и удивил людей этим

Приморские интернет-пользователи обсуждают неравнодушный поступок мужчины, выбежавшего на дорогу, сообщает PRIMPRESS.

Известно, что инцидент произошел в Уссурийске. Молодой человек вышел на дорогу, где в этот момент был плотный поток автомобилей. Парень хотел спасти собаку, которая чуть не попала под колеса.

По словам очевидцев, пес буквально бросался под машины. Видимо, животное было сильно напугано. Молодой человек схватил собаку и отнес ее на тротуар.

Поступок «супергероя» восхитил пользователей.

«Молодец», «Глаз радуется», «Побольше бы таких людей, мужчина с большой буквы» — пишут юзеры.

