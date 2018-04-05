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Названы тарифы на такси в Ростове во время ЧМ-2018
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Названы тарифы на такси в Ростове во время ЧМ-2018 

Южный автомобиль 48 минут назад
Фото: Южный автомобиль
Стоимость проезда в такси за один километр во время Чемпионата Мира по футболу в Ростове-на-Дону не должна превышать 30 рублей. Об этом сообщает пресс-служба регионального министерства транспорта.
«Правила будут действовать с середины июня до первых чисел июля для аккредитованного транспорта. Это было сделано, чтобы избежать неприятных ситуаций с завышением цен», — говорится в сообщении министерства транспорта Ростовской области.
Аккредитация машин такси для работы во время Чемпионата Мира 2018 уже началась и продлится до 15 мая. По условиям аккредитации, машина должна быть белого или желтого цвета, экологического класса не ниже Евро-4, оснащена кондиционером. У компании оператора-такси должен быть свой собственный сайт мобильное приложение для заказа автомобиля. Кроме того, водители такси и сотрудники диспетчерской службы должны свободно изъясняться с пассажирами на английском языке.
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