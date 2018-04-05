Движение электрички из Фаустово в Москву задерживается из-за травмирования человека на ж/д путях

Движение пригородного электропоезда, следующего по маршруту Фаустово-Москва Казанского направления Московской железной дороги задерживается из-за травмирования пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном Telegram-канале компании.

«Казанское направление. Задержан поезд №6707 (Фаустово-Москва). Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили гражданам о необходимости быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.