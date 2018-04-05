Ещё
Движение электрички из Фаустово в Москву задерживается из-за травмирования человека на ж/д путях
Далее:
Читайте также:
Ещё

Движение электрички из Фаустово в Москву задерживается из-за травмирования человека на ж/д путях 

Агентство «Москва» 37 минут назад
Движение пригородного электропоезда, следующего по маршруту Фаустово-Москва Казанского направления Московской железной дороги задерживается из-за травмирования пешехода. Об этом сообщает пресс-служба ОАО «Центральная ППК» в официальном Telegram-канале компании.
«Казанское направление. Задержан поезд №6707 (Фаустово-Москва). Предварительная причина: травмирование человека при несанкционированном проходе через железнодорожные пути», — говорится в сообщении.
В пресс-службе напомнили гражданам о необходимости быть внимательными и соблюдать требования безопасности и правила поведения на железной дороге.
Агентство «Москва»: последние новости
Количество случаев ДТП с погибшими на переездах МЖД увеличилось с шести до 17 в январе-марте Водитель иномарки погиб в результате ДТП на юге Москвы Двухлетнюю девочку в Мытищах насмерть придавило телевизором
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На машины россиян повесят алкозамки78
Звезда Instagram разбилась в ДТП3
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
В Москве появился новый вид автомошенничества
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение