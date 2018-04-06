СК проверит обстоятельства гибели трех человек на Казанском направлении МЖД

Правоохранители начали проверку обстоятельств гибели трех человек на перегоне Бронницы — Фаустово Казанского направления Московской железной дороги.

По предварительным данным следователей, электричка сообщением Москва — Рязань на 65 километре перегона смертельно травмировала мужчину, который переходил железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте, передает Агентство «Москва»

Кроме того, на 66 километре того же перегона электропоезд сообщением Москва — Шиферная сбил двух молодых людей. Одному из них был 21 год, другому — 19 лет. Оба скончались на месте от полученных травм.

По результатам проверок следователи примут процессуальное решение.