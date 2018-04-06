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СК проверит обстоятельства гибели трех человек на Казанском направлении МЖД
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СК проверит обстоятельства гибели трех человек на Казанском направлении МЖД 

Москва24 15 минут назад
Фото: Москва24
Правоохранители начали проверку обстоятельств гибели трех человек на перегоне Бронницы — Фаустово Казанского направления Московской железной дороги.
По предварительным данным следователей, электричка сообщением Москва — Рязань на 65 километре перегона смертельно травмировала мужчину, который переходил железнодорожные пути в не предназначенном для этого месте, передает Агентство «Москва».
Кроме того, на 66 километре того же перегона электропоезд сообщением Москва — Шиферная сбил двух молодых людей. Одному из них был 21 год, другому — 19 лет. Оба скончались на месте от полученных травм.
По результатам проверок следователи примут процессуальное решение.
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