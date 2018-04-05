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Почти новый водовод на Нулевой Продольной Волгограда ремонтировали сутки
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Почти новый водовод на Нулевой Продольной Волгограда ремонтировали сутки 

v1.ru 39 минут назад
Фото: v1.ru
Сотрудники «Концессий водоснабжения» спустя сутки завершают ремонт нового пластикового водовода диаметром 800 миллиметров, который накануне прорвался в районе бронекатера БК-13.
В этот раз коммунальная авария на движение автомобилей не повлияла
Рабочие доделывают так называемое закольцовывание, после которого засыплют яму грунтом.
— Когда ремонт будет завершен окончательно, смогут сказать только специалисты, которые работают на месте, — рассказали в пресс-службе «Концессий водоснабжения». — Порыв произошел из-за движения грунта, которое привело к повреждениям на магистральном водоводе. Жителей Ворошиловского района и микрорайона Тулака быстро перевели на резервную линию — к полуночи вода вернулась в их квартиры.
Течь начали устранять со вчерашнего вечера
На месте аварии никто из мастеров, отгоняющих зевак от глубокой ямы, не захотел говорить о ремонте. Лишь один сотрудник «Концессий водоснабжения» рассказал, что трубопровод вернется в строй уже сегодня вечером.
До того, как водоснабжение переключили на резервную воду, два района Волгограда около трех часов оставались без холодной воды.
На устранение аварии задействовали более десяти рабочих
О замене магистрального водовода «Концессия водоснабжения» рассказывала еще в начале 2016 года. Тогда полтора километра стальных труб магистрального водовода диаметром 1000 миллиметров сменили на пластиковые диаметром 800 миллиметров. И практически сразу после замены на новом водоводе произошла авария, оставившая без воды три района Волгограда. На устранение порыва тогда ушло пять дней, а в качестве версий аварии рассматривался брак, допущенный пролетариатом Германии при производстве соединительной муфты, и подвижка грунта.
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