Женщина погибла в ДТП с участием трамвая

Следствие начало проверку после появившейся в СМИ информации о гибели 52-летней женщины в результате ДТП, сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета России по городу.

По оперативным данным, водитель трамвая, следующего по ул. Чертановская, после высадки пассажиров начал движение по маршруту, не заметив, что нога женщины оказалась зажата между салоном транспортного средства и проезжей частью.

Потерпевшая была незамедлительно госпитализирована, но от полученных телесных повреждений скончалась.