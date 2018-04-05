Звезда Instagram разбилась в ДТП

Популярный Instagram-блогер Аннет Кэррион погибла в ДТП, находясь за рулем мотоцикла.

За обновлениями 33-летней американки в соцсети следили более 146 тысяч подписчиков. Девушка обожала мотоциклы и даже была соучредителем мотоциклетной группы под названием Redline Ravens.

Аннет погибла на части автомагистрали в Калифорнии, которую не раз называла любимым участком дороги. Девушка не справилась с управлением, и ее мотоцикл съехал с трассы.

Как отмечают иностранные СМИ, недавно Аннет Кэррион лишилась родителей. В ноябре от рака умерла ее мать. Отец, не сумев пережить потерю жены, скончался вскоре после нее.

Последний пост Аннет посвящен отцу.