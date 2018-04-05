Звезда Instagram разбилась в ДТП

Популярный Instagram-блогер Аннет Кэррион погибла в ДТП, находясь за рулем мотоцикла.

За обновлениями 33-летней американки в соцсети следили более 146 тысяч подписчиков. Девушка обожала мотоциклы и даже была соучредителем мотоциклетной группы под названием Redline Ravens.

Аннет погибла на части автомагистрали в Калифорнии, которую не раз называла любимым участком дороги. Девушка не справилась с управлением, и ее мотоцикл съехал с трассы.

Как отмечают иностранные СМИ, недавно Аннет Кэррион лишилась родителей. В ноябре от рака умерла ее мать. Отец, не сумев пережить потерю жены, скончался вскоре после нее.

Последний пост Аннет посвящен отцу.

«После того как моя мама умерла четыре месяца назад, сердце моего отца разбилось. Он был так подавлен после того, как его жены, с которой он был вместе 35 лет, не стало… И никто не мог составить ему компанию. Его здоровье стало ухудшаться», — написала девушка.