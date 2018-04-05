Ещё
Звезда Instagram разбилась в ДТП
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звезда Instagram разбилась в ДТП 

Рамблер 15 минут назад
Популярный Instagram-блогер Аннет Кэррион погибла в ДТП, находясь за рулем мотоцикла.
За обновлениями 33-летней американки в соцсети следили более 146 тысяч подписчиков. Девушка обожала мотоциклы и даже была соучредителем мотоциклетной группы под названием Redline Ravens.
Аннет погибла на части автомагистрали в Калифорнии, которую не раз называла любимым участком дороги. Девушка не справилась с управлением, и ее мотоцикл съехал с трассы.
Как отмечают иностранные СМИ, недавно Аннет Кэррион лишилась родителей. В ноябре от рака умерла ее мать. Отец, не сумев пережить потерю жены, скончался вскоре после нее.
Последний пост Аннет посвящен отцу.
«После того как моя мама умерла четыре месяца назад, сердце моего отца разбилось. Он был так подавлен после того, как его жены, с которой он был вместе 35 лет, не стало… И никто не мог составить ему компанию. Его здоровье стало ухудшаться», — написала девушка.
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
На машины россиян повесят алкозамки78
Звезда Instagram разбилась в ДТП3
Автовладельцам угрожает новый вид мошенничества
Подписан «закон о 0,3 промилле» для водителей98
В Москве появился новый вид автомошенничества
Видео
00:40
Гаишника протащили по Садовому на скорости 70 км/ч
ДТП Автоспорт/Мотоспорт
00:21
Видео смертельного ДТП с беспилотником Uber
Автоновости Автоспорт/Мотоспорт
00:20
Стритрейсеры разбили джип за 5 миллионов
ДТП
00:36
Лишенную прав Багдасарян задержали за рулем
Автоновости
00:24
Как в кино: инспектор-каскадер задержал пьяного водителя
ДТП Автоновости
01:41
Lexus заставит своих клиентов облизывать руль
Автоновости
00:59
«Это маразм»: как на Украине блокируют Крымский мост
Бортжурнал
00:26
«Буквально через несколько минут он испустил дух»
ДТП
01:01
Российского дипломата в Киеве спасли от самосуда
ДТП Статьи
Видео езды ВАЗ-2101 с мотором V8 опубликовали в сети
Автоновости
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение