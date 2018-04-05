«Копы боялись выйти из машин»: в Киеве 30 кавказцев и арабов устроили кровавую бойню

Утром 5 апреля на улице Леваневского в Соломенском районе Киева произошла массовая драка с поножовщиной. Потасовка была настолько жестокой, что полицейские, приехавшие на место происшествия, боялись выйти из патрульных автомобилей.

Об этом сообщил артист Анатолий Матвийчук в своем фейсбуке. «Ну вот, спокойная жизнь в Киеве заканчивается. Сегодня около пяти утра на улице Леваневского, что на Отрадном, около 30 человек, похоже, арабов, столкнулись с кавказцами. Вероятно, они все вышли из ночного клуба „Авиатор“. Побоище и невероятный крик продолжались около получаса. Приехавшая полиция боялась выйти из машин. Есть раненые. Весь микрорайон в шоке», — написал он.

В комментариях под данной публикацией пользователи отметили, что подобные инциденты здесь происходят довольно часто.

К слову, как уже сообщали «Вести», в ночь на 5 апреля возле кафе «Кавказ» на Виноградаре также произошла драка с участием десяти человек. Очевидцы утверждают, что посетители заведения, лица кавказской национальности, поругались, а затем вышли на улицу, где и случилась драка. Около семи человек начали избивать троих оппонентов, пока один из конфликтующих не ударил мужчину ножом.

Напомним, недавно на Борщаговке женщина набросилась на мужа с ножом. В то же время, на Теремках мужчина с ножом набросился на школьницу.