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МВД опубликовала подробности страшной аварии в Рязанском районе
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МВД опубликовала подробности страшной аварии в Рязанском районе 

АиФ Рязань 1 час назад
Фото: АиФ Рязань
Вечером 5 апреля в Рязанском районе на 285-ом километре автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД.
По предварительным данным, 30-летний рязанец за рулем автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в грузовик Iveco под управлением 41-летнего жителя Самарской области.
После столкновения грузовик перевернулся и оторвал у «девятки» крышу. От удара элемент крыши отлетел в сторону двигавшегося со стороны города Михайлова грузового автомобиля МАЗ. Грузовик наехал на оторвавшийся элемент и вылетел в кювет.
В результате ДТП водитель «девятки» и его пассажир были госпитализированы, а второй пассажир погиб. Водители грузовиков не пострадали.
По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.
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