МВД опубликовала подробности страшной аварии в Рязанском районе

Вечером 5 апреля в Рязанском районе на 285-ом километре автодороги Калуга — Тула — Михайлов — Рязань произошло смертельное ДТП, сообщает пресс-служба регионального УМВД

По предварительным данным, 30-летний рязанец за рулем автомобиля ВАЗ-2109 не справился с управлением и врезался в грузовик Iveco под управлением 41-летнего жителя Самарской области.

После столкновения грузовик перевернулся и оторвал у «девятки» крышу. От удара элемент крыши отлетел в сторону двигавшегося со стороны города Михайлова грузового автомобиля МАЗ. Грузовик наехал на оторвавшийся элемент и вылетел в кювет.

В результате ДТП водитель «девятки» и его пассажир были госпитализированы, а второй пассажир погиб. Водители грузовиков не пострадали.

По факту происшествия проводится проверка, все обстоятельства уточняются.