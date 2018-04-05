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Следователи проверяют информацию о гибели женщины при дорожном инциденте с участием трамвая
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Следователи проверяют информацию о гибели женщины при дорожном инциденте с участием трамвая 

Вечерняя Москва 1 час назад
Фото: Вечерняя Москва
Доследственная проверка призвана выявить признаки небезопасного оказания услуг, если таковые были.
Дорожный инцидент с участием трамвая произошел вечером 2 апреля на Чертановской улице. Пострадавшая в нем женщина скончалась в больнице от полученных травм.
По факту произошедшего следователи проводят доследственную проверку, чтобы выявить наличие или отсутствие признаков предусмотренного статьей 238 УК РФ преступления — выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Как сообщили в Главном следственном управлении СК РФ по столице, следователи оценят качество предоставляемых по перевозке пассажиров услуг и вынесут процессуальное решение.
-. Из информации СМИ следует, что вечером 2 апреля 2018 года на юге Москвы произошло происшествие с участием трамвая, в результате которого погибла 52-летняя женщина. (…) Так же в статье рассказывается, что водитель трамвая, следующего по Чертановской улице, после высадки пассажиров начал движение по маршруту, не заметив, что нога женщины оказалась зажата между салоном транспортного средства и проезжей частью. Потерпевшая была незамедлительно госпитализирована, где от полученных телесных повреждений скончалась, — уточнили в ведомстве информацию, которую проверяют сотрудники московского управления СК РФ.
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