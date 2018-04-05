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СК начал проверку после публикаций о гибели женщины в результате ДТП с трамваем на юге Москвы
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СК начал проверку после публикаций о гибели женщины в результате ДТП с трамваем на юге Москвы 

Агентство «Москва» 1 час назад
Следствие начало проверку после появившейся в СМИ информации о гибели женщины в результате ДТП с участием трамвая на юге столицы. Об этом сообщили в пресс-службе ГСУ Следственного комитета (СК) России по городу.
«Из информации СМИ следует, что вечером 2 апреля 2018 г. на юге Москвы произошло происшествие с участием трамвая, в результате которого погибла 52-летняя женщина. По поручению руководства по данному факту следственными органами СК РФ по Москве организована доследственная проверка. Также в статье рассказывается, что водитель трамвая, следующего по ул. Чертановская, после высадки пассажиров начал движение по маршруту, не заметив, что нога женщины оказалась зажата между салоном транспортного средства и проезжей частью», — говорится в сообщении.
Уточняется, что, по данным СМИ, потерпевшая была незамедлительно госпитализирована, но от полученных телесных повреждений скончалась.
«В рамках проверки будет решен вопрос о наличии либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — заключили в ведомстве.
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