Двухлетний малыш покалечился, упав в подземную парковку в Буграх

Двухлетний ребенок получил серьезные травмы при падении в подземную парковку на территории жилого комплекса в Буграх.

Во Всеволожском районе Ленобласти начата проверка по факту ЧП с пострадавшим ребенком, которое днем в четверг, 5 апреля, произошло в поселке Бугры.

По имеющейся информации, около 13:00 родители гуляли с двухлетним сыном во дворе дома № 11, корпус 2, по Школьной улице. Мальчик облокотился на треугольный купол из оргалита, возведенный над подземной парковкой. Конструкция не выдержала, и ребенок провалился вниз. Высота падения составила 5 метров.

Малыша госпитализировали. У него расколот череп, а также диагностированы ушиб головного мозга, перелом левой височной кости и нижней челюсти и ушиб легких. Состояние ребенка оценивается как тяжелое.

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